Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbruch in Restaurant

Offenburg (ots)

In der Zeit zwischen Montag 23:00 Uhr und Dienstag 10:20 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unerlaubten Zutritt zu einem Restaurant in der Schutterwälder Straße. Nach ersten Erkenntnissen gelangte der Unbekannte durch ein gekipptes Fenster in die Räumlichkeiten und durchwühlte dort mehrere Schubladen und Behältnisse. Von einem Diebstahlschaden wird derzeit nicht ausgegangen. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 300 Euro. Zeugen die den Einbruch beobachten konnten oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0781 21-2200 bei den Ermittlern des Polizeireviers Offenburg. /al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell