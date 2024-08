Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Körperverletzung nach Auseinandersetzung

Lahr (ots)

Am Donnerstag gegen 3:30 Uhr soll es in einer Diskothek in der Fritz-Rinderspacher-Straße zu einer Schlägerei zwischen mehreren Heranwachsenden gekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei Männer im Alter von 20 und 18 Jahren gemeinschaftlich auf einen anderen 18-Jährigen mehrmals eingeschlagen haben. Dieser wollte offenbar bei einer vorrangegangenen Auseinandersetzung schlichtend eingreifen. Weitere Zeugen die zwischen die Streitigkeit gehen wollten, wurden ebenfalls von den Männern verletzt. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. /al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell