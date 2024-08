Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg, Achern - Nach mutmaßlicher Vergewaltigung in Haft

Achern (ots)

Eine 19-Jährige soll in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Stadtgarten Opfer einer Vergewaltigung geworden sein. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die Heranwachsende gegen 1.30 Uhr von einem 24 Jahre alten Mann angesprochen. In der Folge soll der Tatverdächtige die Frau sexuell missbraucht haben. Während der Tat konnte sie eigenen Angaben zufolge flüchten und die Polizei verständigen. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der gambische Staatsangehörige kurz darauf in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Morez Straße vorläufig festgenommen werden. Die weiteren polizeilichen Recherchen erhärteten den Verdacht gegen den 24 Jahre alten Mann. Er wurde im Verlauf des Mittwochs auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der Vergewaltigung, woraufhin der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell