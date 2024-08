POL-OG: Baden-Baden, Lichtental- Körperverletzung nach Auseinandersetzung

Forbach (ots) - Am Dienstagmittag soll es in einem Lebensmittelgeschäft in der Schifferstraße zwischen einem 31 Jahre alten Mann und zwei dortigen Mitarbeiterinnen zu einem Handgemenge gekommen sein, in deren Verlauf die beiden Frauen gestürzt und sich eine davon leicht verletzt haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann mehrfach den Discounter betreten und auch eine Kundin um Geld angebettelt haben. Zur ...

