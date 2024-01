Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/Landkreis Konstanz) Brand auf Terrasse (01.01.2024)

Konstanz (ots)

In der Silvesternacht gegen 00:40 Uhr kam es in der Mannheimer Straße in Konstanz zu einem Brandgeschehen auf einer ebenerdigen Terrasse. Vermutlich durch unsachgemäße Verwendung von Feuerwerk gerieten die auf der Terrasse des Mehrfamilienhauses gelagerte Terrassenmöbel sowie ein Regal in Brand. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Im Rahmen der Löscharbeiten musste die Fassade teilweise durch die Feuerwehr geöffnet werden, um sicherzustellen, dass sich der Brand nicht unter die Isolierung ausgeweitet hatte. Hierdurch entstanden an der Fassade und an den Möbeln ein Sachschaden in Höhe von etwa 5´000 Euro. Ein Tatverdacht richtet sich gegen einen Mann in Begleitung von mindestens 3 Kindern, welcher kurze Zeit zuvor im Bereich der Terrasse Feuerwerk in Form von Wunderkerzen entzündet hatte. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Konstanz unter Tel. 07531 995-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell