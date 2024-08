Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Beschäftigte von Discounter angegangen

Forbach (ots)

Am Dienstagmittag soll es in einem Lebensmittelgeschäft in der Schifferstraße zwischen einem 31 Jahre alten Mann und zwei dortigen Mitarbeiterinnen zu einem Handgemenge gekommen sein, in deren Verlauf die beiden Frauen gestürzt und sich eine davon leicht verletzt haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann mehrfach den Discounter betreten und auch eine Kundin um Geld angebettelt haben. Zur Überprüfung, ob er beim Verlassen des Marktes möglicherweise Diebesgut mich sich führte, wurde der Endvierziger von den beiden Beschäftigten angesprochen. Als der Verdächtige im Kassenbereich angehalten werden sollte, kam es zur Auseinandersetzung. Nach dem Vorfall soll der Mann den Discounter ein weiteres Mal betreten und ein Bier gestohlen haben. Er sei durch einen Notausgang geflüchtet, konnten aber von einer alarmierten Polizeistreife im Bereich der Murghalle angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Gegen den Mann wird wegen Diebstahl, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

/wo

