POL-OG: Durmersheim - Unvermittelt zugeschlagen

Durmersheim (ots)

Ein vermutlich fehlgedeutetes Gespräch dürfte am Dienstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in der Hauptstraße geführt haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer gegen 21:30 Uhr auf dem dortigen Radweg gegenüber eines Drogeriemarkts unterwegs, als er auf einen 50-Jährigen Spaziergänger und dessen Begleitung traf. Im Verlauf der nun folgenden Auseinandersetzung soll der 29-Jährige unvermittelt den 50-Jährigen mit der Faust und mit einem weiteren nicht näher bekannten Gegenstand ins Gesicht geschlagen haben. Der E-Scooter-Fahrer entfernte sich vom Ort des Geschehens, konnte aber von Polizeibeamten aus Rastatt ausfindig und angetroffen werden. Der Spaziergänger erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen im Gesicht und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Dem Angreifer stehen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ins Haus.

