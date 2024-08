POL-GT: Einbruch in Hochbauabteilung

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (MS) - Zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend (31.07., 23:00 Uhr - 01.08., 21:20 Uhr) schlugen bislang unbekannte Täter mit einem Mauerstein eine Scheibe der Turnhalle der Grundschule Stukenbrock am Pfarrer-Huckschlag-Weg ein. An der Grundschule in Schloß Holte in der Jahnstraße wurden zwei Fenster mit Steinen beworfen. ...

