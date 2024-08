Polizei Gütersloh

POL-GT: Sachbeschädigungen an Schloß Holter und Stukenbrocker Grundschulen

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MS) - Zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend (31.07., 23:00 Uhr - 01.08., 21:20 Uhr) schlugen bislang unbekannte Täter mit einem Mauerstein eine Scheibe der Turnhalle der Grundschule Stukenbrock am Pfarrer-Huckschlag-Weg ein.

An der Grundschule in Schloß Holte in der Jahnstraße wurden zwei Fenster mit Steinen beworfen. Tatzeit liegt hier zwischen Mittwochabend (31.07., 21:00 Uhr) und Donnerstagmorgen (01.08., 07:30 Uhr).

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in den genannten Tatzeiträumen an oder in der Nähe der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell