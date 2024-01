Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar-Winzerhausen: 45 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 45 Jahre alter Pedelec-Fahrer, der am Donnerstag (25.01.2024) kurz vor 19.00 Uhr in der Neckarwestheimer Straße in Winzerhausen in einen Unfall verwickelt wurde. Der Radfahrer wollte von der Neckarwestheimer Straße nach links in die Raiffeisenstraße abbiegen. Eine 76-jährige Opel-Fahrerin, die nahezu zeitgleich von der Raiffeisenstraße nach links in die Neckarwestheimer Straße abbiegen wollte, übersah den Pedelec-Fahrer vermutlich. In der Folge wurde der 45-Jährige vom PKW erfasst und stürzte anschließend auf den Asphalt. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste hierauf vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell