Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht im Schöneberger Weg

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch (24.01.2024), gegen 12.00 Uhr mutmaßlich beim Rückwärtsrangieren einen im Schöneberger Weg in Sindelfingen geparkten Mercedes. Der Unbekannte soll ausgestiegen sein und den Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro begutachtet haben, dann aber trotzdem weitergefahren sein, ohne sich darum zu kümmern. Bei dem Fahrer soll es sich um einen 50 bis 60 Jahre alten Mann gehandelt haben, der mit einem dunklen Audi unterwegs gewesen sein soll. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

