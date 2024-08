Polizei Gütersloh

POL-GT: Bezirksdienst Steinhagen macht Urlaub

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MS) - Die Polizeihauptkommissare Andre Ortmeyer und Christian Teichmeier, Bezirksdienstbeamte in Steinhagen sind ab dem kommenden Montag (05.08.) für zwei Wochen in Urlaub.

Die nächste Bürgersprechstunde in Steinhagen, Am Markt 9, findet daher erst wieder am Montag, den 19.08. von 09:00 - 12:00 Uhr statt.

Die nächstgelegene Wache ist die Polizeiwache in Halle (Westf.), Kättkenstraße 7. Diese ist rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche geöffnet. Sie erreichen die Wache telefonisch unter 05201 8156-0.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell