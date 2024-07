POL-SO: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Soest (ots) - In den frühen Morgenstunden am Sonntag (07.07.), gegen 06.55 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Mann aus Lippetal mit seinem Pkw Hyundai die Oestinghauser Landstraße von Soest in Richtung Lippetal. Hinter der Ortschaft Soest-Lühringsen kam der Lippetaler vermutlich aufgrund von Übermüdung nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei streifte er ein Gebüsch, stieß frontal gegen einen Baum am Fahrbahnrand und kam ...

