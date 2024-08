POL-GT: Kabel aus Rohbau gestohlen

Gütersloh (ots) - Steinhagen (MS) - Die Polizeihauptkommissare Andre Ortmeyer und Christian Teichmeier, Bezirksdienstbeamte in Steinhagen sind ab dem kommenden Montag (05.08.) für zwei Wochen in Urlaub. Die nächste Bürgersprechstunde in Steinhagen, Am Markt 9, findet daher erst wieder am Montag, den 19.08. von 09:00 - 12:00 Uhr statt. Die nächstgelegene Wache ist die Polizeiwache in Halle (Westf.), Kättkenstraße 7. ...

