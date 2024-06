Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Cannabis konsumiert - später Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 16.6.2024 war eine Beckumerin mit ihrem Auto gegen 22.30 Uhr auf der Lippborger Straße in Beckum unterwegs. An ihrem Pkw war das Abblendlicht kaputt, so dass Polizisten die 31-Jährige anhielten. Bei der Frage nach ihrer Fahrtüchtigkeit gab die Frau an, am Nachmittag Cannabis konsumiert zu haben. Die Beamten nahmen die Beckumerin mit und ließen ihr eine Blutprobe entnehmen. Außerdem leiteten sie ein Ermittlungsverfahren ein und informierten das Straßenverkehrsamt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell