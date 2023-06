Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 48-jährigen Mann fest und zieht 4.500 Euro Geldstrafe ein

Düsseldorf (ots)

Während der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Istanbul/Türkei stellten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Montagnachmittag (26.06.2023) einen 48-jährigen Mann fest, der zur Fahndung ausgeschrieben war. Der pakistanische Staatstangehörige wurde von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gesucht. Diese hatte im Mai dieses Jahres einen Haftbefehl wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen den bereits im November 2021 rechtskräftig Verurteilten erlassen. Doch die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 90 Tagen konnte der in Neuss lebende Mann abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 4.500 Euro beglich. Im Anschluss setzte er seine Reise fort.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell