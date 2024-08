Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte, wer wurde noch geschädigt?

Baden-Baden (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde der Polizei eine Streitigkeit am Augustaplatz an einer dortige Bushaltestelle gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 31-jähriger Mann gegen 16:35 Uhr zwei junge Männer bedroht und geschlagen haben. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnten sie den mutmaßlich alkoholisierten Mann antreffen, der auch auf die Streifenbesatzung aggressiv reagierte. Der 31-Jährige sollte mittels Festhaltegriff gebändigt werden, als er unvermittelt mit der Hand auf den Hinterkopf eines Polizeibeamten schlug und den zweiten Polizisten am Hals ergriff. Nur mit erheblicher Kraftaufwendung konnte er zu Boden gebracht und Handschließen angelegt werden. Das aggressive und unkooperative Verhalten des Störenfrieds führte zu dessen Ingewahrsamnahme. Die Beamten des örtlichen Polizeireviers bitten nun die bedrohten Männer oder weitere Personen, die durch das Verhalten des 31-Jährigen möglicherweise geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 zu melden.

