POL-OG: Elchsheim-Illingen - Dritte Sachbeschädigung durch Feuer

Elchsheim-Illingen (ots)

Zwischen Montag und Dienstag kam es an der Grenze der Gewanne "Flötzwald" und "Kleine Neubrüche" bei einer Bank im Bereich Radweg Alter Damm und Paminaweg zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Ein bislang Unbekannter soll zwei Holzpaletten aufeinandergestapelt haben, um durch deren Entzünden die unmittelbar danebenstehende Holzbank in Brand zu setzen. Bereits in dem Zeitraum zwischen dem 29. Juli bis 11. August erfolgten zwei Versuche mit dem gleichen Vorhaben. Am 28./29. Juli wurde an der gleichen Örtlichkeit eine Mülltonne entzündet, die aufgrund ihrer Beschaffenheit jedoch nicht in Brand geriet. Inwieweit diese Taten im Zusammenhang stehen ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort gemacht haben, werden unter der Rufnummer 07245 912710 um Kontaktaufnahme gebeten.

