Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Diebe machen Beute

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Feldmark;

Tatzeit: zwischen 11.06.2024, 22.30 Uhr, und 12.06.2024, 04.30 Uhr;

Schmuck und Bargeld haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch aus einem Wohnhaus in Isselburg gestohlen. Wie die Täter in das Gebäude gelangt sind, ist noch unklar. Abgespielt hat sich das Geschehen an der Straße Feldmark. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

