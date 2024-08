Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahndung nach "häuslicher Gewalt"

Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Die Polizei fahndete am späten Mittwochabend in Rammersweier nach einem flüchtenden Mann, der zuvor seine Ex-Frau verletzt haben soll. Gegen 21 Uhr ging ein Notruf beim Führungs-und Lagezentrum in Offenburg ein, dass eine Ende 30 Jahre alte Frau vor ihrem Wohnanwesen in der Waldstraße von ihrem 44-jährigen ehemaligen Ehemann angegriffen worden sei. Die Frau wurde geschlagen, getreten und mit einem Messer verletzt. Nach dem im Anschluss flüchtende Ex-Mann wurde mit mehreren Streifenwägen und einem Polizeihubschrauber gefahndet, er konnte in der Nacht aber nicht gefunden werden. Die 39-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Lebensgefahr bestand glücklicherweise nicht. Der 44-jährige Mann ist schon mehrfach wegen "häuslicher Gewalt" polizeilich in Erscheinung getreten. Gegen ihn bestand auch ein "Annäherungsverbot" gegenüber seiner Ex-Frau. Der genau Tathergang ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Offenburg unter der Telefonnummer 0781 / 21 - 2200 zu melden. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell