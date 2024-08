FW-HH: Entschärfung einer Fliegerbombe in Hamburg-Waltershof

Hamburg (ots) - Blankenese, Hilfeleistung nach Badeunfall in der Elbe, 08.08.2024, 15.49 Uhr, Falkensteiner Ufer Heute Nachmittag wurde die Feuerwehr Hamburg zu einem Ertrinkungsunfall am Falkensteiner Ufer alarmiert. Ein Kind ist beim Baden in der Elbe unter Wasser gesunken und nicht wieder aufgetaucht. Die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die Polizei Hamburg und die Luftrettung ...

