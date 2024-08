FW-HH: Badeunfall in der Elbe am Falkensteiner Ufer mit Todesfolge

Hamburg (ots) - Hamburg-Bahrenfeld, Stresemannstraße, Technische Hilfeleistung mit Menschenleben in Gefahr, 07.08.2024, 14:15 Uhr Am heutigen Mittwochnachmittag wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg ein Verkehrsunfall auf der Stresemannstraße in Hamburg-Bahrenfeld gemeldet. Durch den Zusammenstoß zweier PKW wurden insgesamt drei Personen teilweise schwer verletzt. Eine Person wurde durch den Unfall im PKW ...

