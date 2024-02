LPI-J: Volltrunken durch die Nacht

Jena (ots) - Nicht aus den Fugen aber dafür aus dem Gleisbett geraten ist gestern Mittag eine Straßenbahn in Jena. Ein 72-jähriger Fahrer eines Pkw Ford befuhr den Eisenbahndamm in Richtung am Anger. An der Kreuzung Steinweg musste er verkehrsbedingt halten. Beim Anfahren übersah er dann jedoch die von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte Straßenbahn. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Dadurch geriet die Bahn aus dem Gleisbett und wurde nicht ...

mehr