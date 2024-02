Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Hundebiss

Jena (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 12:30 Uhr, ereignete sich ein Sachverhalt in der Herrmann-Pistor-Straße, in der Nähe des dortigen Einkaufscenters. Eine 60-jährige Tierhalterin war mit ihren zwei Hunden unterwegs. Nach ihren Angaben waren beide Hunde angeleint und trugen einen Beißkorb. Plötzlich rissen sich beide Tiere los und verletzten eine 39-jährige Frau mit bissen. Sowohl die Halterin als auch die Geschädigte konnten namentlich bekannt gemacht werden. Laut Zeugen sollen die zwei Hunde jedoch noch weitere Passanten verletzt bzw. gebissen haben. Für die weiteren Ermittlungen und Klärung der Sachlage sucht die Polizei Jena daher weitere Zeugen, insbesondere weitere Geschädigte. Diese werden gebeten sich telefonisch unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 0026915/2024, zu melden.

