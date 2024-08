Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, Altdorf - Versuchter Wohnwagendiebstahl, Hinweise erbeten

Ettenheim, Altdorf (ots)

Bislang ungekannte Täter sollen in der Nacht auf Donnerstag versucht haben, einen Wohnwagen von einem Firmenstellplatz in der Industriestraße zu stehlen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten gegen 0:55 Uhr unerlaubten Zutritt auf das Firmengelände und wollten einen Wohnwagen offenbar durch ein aufgetrenntes Zaunelement entwenden. Der Wohnanhänger soll sich allerdings an dem Zaunelement verkeilt haben, sodass in der Zeit eine Zeugin auf das Geschehen aufmerksam wurde. Die Täter sollen anschließend mit einem schwarzen Kombi in Richtung A5 geflüchtet sein. Der Gesamtsachschaden am Zauns und Wohnwagen wird auf zirka 6.000 Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemachten haben, werden um Kontaktaufnahme mit den Beamten des Polizeireviers Lahr, unter der Rufnummer 07821 277-0, gebeten.

/al

