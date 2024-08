Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Untersuchungshaftbefehl vollstreckt

Achern (ots)

Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch konnten am Donnerstagvormittag in einer städtischen Einrichtung in der Morezstraße einen amtsbekannten 38-Jährigen festnehmen, von dem sie wussten, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl bestand. Die Festnahme war ein "Nebenprodukt" einer stattgefunden feuerpolizeilichen Überprüfung der Wohncontainer zusammen mit Angestellten der Stadt Achern. Der Enddreißiger wurde noch am Donnerstagnachmittag einer Amtsrichterin vorgeführt, die den Untersuchungshaftbefehl wegen eines Verkehrsdeliktes in Vollzug setzte. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell