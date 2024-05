Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl im Rosarium in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizei in Wilhelmshaven erhielt in zwei Fällen Kenntnis von Diebstahlstaten im Rosarium im Neuengrodener Weg. In der Nacht vom 02.05.2024, 21:00 Uhr, bis 03.05.2024, 11:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt auf das Gelände des Rosariums, brachen eine Spendendose auf und entwendeten Bargeld. Im Zeitraum vom 05.05.2024, 18:00 Uhr, bis 06.05.2024, 09:55 Uhr, kam es zu einer erneuten Tat, bei der die unbekannten Täter eine Spendendose komplett entwendeten, eine weitere Dose angingen und Bargeld entwendeten. Die Polizei hat die Ermittlungen, bei denen etwaige Tatzusammenhänge geprüft werden, aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

