Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ohne Versicherungen in Wilhelmshaven unterwegs - Polizei leitet Verfahren gegen 24-Jährigen und 31-Jährige ein

Wilhelmshaven (ots)

Erneut stellten Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Wilhelmshaven Verkehrsteilnehmer im Wilhelmshavener Stadtgebiet fest, die mit unversicherten Fahrzeugen unterwegs waren. Am Montagabend trafen die Beamten auf einen 24-Jährigen, der die Mozartstraße mit einem Motorroller befuhr, an dem zwar ein aktuell gültiges Kennzeichen angebracht war, das jedoch zu einem anderen Fahrzeug gehörte. Der Wilhelmshavener konnte für sein mitgeführtes Fahrzeug keine gültige Versicherung vorweisen, so dass die Beamten ein Ermittlungsverfahren einleiteten. Kurze Zeit später kontrollierten die Beamten eine 31-Jährige mit einem E-Scooter in der Schillerstraße, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Befragung ergab, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz vorlag, so dass die Beamten auch in diesem Fall ein Ermittlungsverfahren einleiteten und die Weiterfahrt untersagten.

