Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kellerbrände in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am 29.04.2024 ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Bremer Straße Ecke Uhlandstraße in Wilhelmshaven. Siehe Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5767706 Nach einer Begehung vor Ort kann zum aktuellen Ermittlungsstand ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiterhin an. Der gestrigen Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5772640 war zu entnehmen, dass es am Sonntag erneut zu zwei Kellerbränden gekommen ist, bei denen die Begehung der Ermittler noch aussteht. Bei den noch andauernden Ermittlungen hinsichtlich dieser Brände, bei denen Zusammenhänge zu dem Brand am 29.04.2024 ebenfalls geprüft werden, bittet die Polizei weiterhin Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Kellerbränden geben können, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

