Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland 03.-05.05.24

Wilhelmshaven (ots)

Pressemeldung PI WHV/FRI vom 03.05. - 05.05.2024

Wilhelmshaven

++ Trunkenheit im Verkehr ++ Am 05.05.2024, um 00:53 Uhr, wird ein 26 -jähriger Verkehrsteilnehmer aus Bulgarien mit seinem Pkw in der Bremer Straße nach Hinweis auf zuvor stattgefundene Streitigkeiten im Straßenverkehr wahrgenommen und soll durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Wilhelmshaven kontrolliert werden. Der PKW-Fahrer versucht durch verbotswidriges Abbiegen und Einfahren entgegen der Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße sich der Kontrolle zu entziehen, kann aber kurz darauf angehalten und kontrolliert werden. Bei der anschließenden Kontrolle wird einen Atemalkoholkonzentration von 1,97 o/oo festgestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet, der Führerschein wurde einbehalten.

++ Hubschraubereinsatz bei Absuche nach vermisster Person ++

Am 04.05.2024, ab 09:00 Uhr, kam es in in Wilhelmshaven und dem Umland zu einem polizeilichen Einsatz auf der Suche nach einem vermissten 40-jährigen Mann aus Wilhelmshaven. Im Zuge der Ermittlungen musste auch ein Polizeihubschrauber der Bundespolizei aus Gifhorn angefordert werden, um die eingesetzten Polizeikräfte bei der Absuche des teilweise großflächigen Suchgebietes, dass sich dynamisch von Dangast über Cäciliengroden bis Schortens zog, zu unterstützen. Der Polizeieinsatz dauerte ca. sechseinhalb Stunden, der Hubschraubereinsatz im Raum Wilhelmshaven, Sande und Schortens ca. 30 Minuten. Der vermisste Mann konnte schlussendlich durch die Ermittlungen und Einsatzmassnahmen wohlauf aufgefunden werden.

++ Kellerbrände ++

Zu zwei Kellerbränden kam es im Wilhelmshavener Stadtteil Bant im Verlauf des Sonntag Morgens. Um 03.47 Uhr wurde ein Brand in der Schillerstraße gemeldet. Die eingesetzte Feuerwehr konnte die in einem Kellerraum in Brand geratene Couchgarnitur löschen. Ein Hausbewohner wurde mit Rauchgasintoxikation zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Um 06.35 Uhr kam es zur Auslösung eines Gefahrenmelders in einem Gebäude in der Bremer Straße. Hier wurde eine Familie mittels Drehleitereinsatz aus dem stark mit Rauchgas verqualmten Gebäude geborgen. Verletzt wurde hierbei niemand. Auch hier war es zu einem Brand in einem Kellerraum gekommen. Die Brandorte wurden für weitere Ermittlungen beschlagnahmt. Angaben zur Brandursache können derzeit noch nicht gemacht werden.

++ Vermuteter Munitionsfund ++

Bei Gartenarbeiten wurde am Samstag Mittag im Stadtteil Bant in Wilhelmshaven im Wurzelbereich ein im Baum eingewachsenes, kreisrundes metallenes Objekt durch den Grundstückseigentümer festgestellt. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass es sich hierbei um Muniton oder Munitionsreste handelt. Die hinzugezogene Feuerwehr alarmierte über die Polizei den Kampfmittelbeseitigungsdienst, der nach eigener Inaugenscheinnahme und Bergung des Objektes Entwarnung geben konnte: Es handelte sich um eine Kochplatte aus den 1950er Jahren.

Mitteilungen des Polizeikommissariats Varel

Freitag, 03.05.2024

++ Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin ++

Varel - Am Freitagvormittag, um 11:10 Uhr, kommt es zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Radfahrerin und eines Pkw. Eine 41-jährige Radfahrerin befährt die Friedrich-Ebert-Straße in Varel in Richtung Haferkampstraße und wechselt mit ihrem Fahrrad plötzlich vom Gehweg auf die Fahrbahn, ohne den nachfolgenden Verkehr beachtet zu haben. Es kommt zum Zusammenstoß mit einem nachfolgenden Pkw, infolge dessen die Radfahrerin stürzt. Neben Beschädigungen am Pkw und am Fahrrad verletzt sich die Radfahrerin leicht am rechten Arm und im Bereich des Bauchs.

Freitag, 03.05.2024

++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht ++

Zetel - Zu einem Verkehrsunfall kam es in Zetel, Astede, am 03.05.2024 im Zeitraum von 11:55 Uhr bis 12:45 Uhr. Ein bislang nicht bekannter Pkw-Fahrer muss im o.g. Zeitraum gegen den auf einem Parkplatz abgestellten Pkw einer 33-jährigen Zetelerin gefahren sein. Ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben, entfernte sich der Unfallverursacher von Unfallstelle. Es entstand ein geschätzter Schaden von 750,-Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 04451-923115 an die Polizei Varel zu wenden.

Freitag, 03.05.2024

++ Verkehrsunfall - Leichtverletzte Mutter mit Kind ++

Varel - Am Freitagnachmittag, um 15:10 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Vareler den Kreisverkehr in der Hans-Schütte-Straße / Rudolf-Winicker-Straße mit seinem Pkw. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah der 64-jährige eine im Kreisverkehr befindliche 30-jährige Radfahrerin mit ihrem 3-jährigen Kind. In Folge des Zusammenstoßes stürzt die Radfahrerin. Sie selbst und ihr Kind werden leicht verletzt. Am Pkw entsteht leichter Sachschaden. Gegen den Autofahrer wird ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Samstag, 04.05.2024

++ Taschendiebstahl in Verbrauchermarkt - Verwertungstat - Zeugen gesucht ++

Bockhorn - In einem Verbrauchermarkt in Bockhorn, Alte Bahnlinie, wird einem 80-jährigen Zeteler sein Portemonnaie aus der Gesäßtasche gestohlen. Der Diebstahl der Geldbörse wird erst beim Bezahlen an der Kasse bemerkt. Bereits kurze Zeit später, um 11:02 Uhr, am 04.05.2024, kommt es zu einer Verwertungstat in einer nahegelegenen Bankfiliale in Bockhorn. Dort werden 2.000 Euro vom Konto des Geschädigten abgeholt. Die verantwortlichen Täter sind bislang unbekannt, daher werden Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, gebeten, sich unter der Rufnummer 04451-923115 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

Samstag, 04.05.2024

++ Trunkenheit im Verkehr ++

Zetel - In der Nacht zu Samstag, um 01.45 Uhr hält eine Polizeistreife einen Pkw zur Durchführung einer Kontrolle in Zetel auf der Bohlenberger Straße an. Während der Kontrolle wird eine Alkoholbeeinflussung des 42-jährigen Zetelers festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,69 Promille. Zur Durchführung eines beweissicheren Alkoholtests wurde der Mann dem Polizeikommissariat Varel zugeführt. Schlussendlich musste dem Mann wegen mangelnder Mitwirkung eine Blutprobe entnommen werden. Gegen den 42-jährigen wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Samstag, 04.05.2024

++ Trunkenheit im Verkehr - Führerschein sichergestellt ++

Varel - Durch eine Funkstreife der Vareler Polizei wird am Samstagabend um 19:42 Uhr ein Pkw-Fahrer auf der Bismarckstraße festgestellt, der dort ein parkendes Fahrzeug touchiert hat. Während der folgenden Überprüfung des Autofahrers wird Alkoholgeruch bei dem 45-jährigen Vareler festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,02 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Sonntag, 05.05.2024

++ Brand eines alten Bauernhauses ++

Zetel - Ellens

Über die Rettungsleitstelle wird am 05.05.2024 um 04.00 Uhr am Morgen ein Dachstuhlbrand in Zetel - Ellens mitgeteilt. Bei Eintreffen der alarmierten Einsatz- und Rettungskräfte steht der Dachstuhl über die gesamte Länge des Gebäudes in Vollbrand. Einige Bewohner des Hauses befinden sich bereits außerhalb des Gebäudes. Andere retten sich durch den Ausstieg über Dachgaubenfenster. Der Brand ist durch die eingesetzten Ortsfeuerwehren Zetel, Neuenburg und Varel bekämpft worden. Alle Bewohner des Hauses sind vorsorglich zur medizinischen Versorgung ins Nord-West-Krankenhaus verbracht worden. Die brandursächlichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell