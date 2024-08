Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Einbruch in Kapelle, gibt es Zeugen?

Bühl (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag 17:30 Uhr und Donnerstag 16 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unerlaubten Zutritt zu einer Kapelle im Stadtwald. Nach ersten Erkenntnissen gelangte der Unbekannte durch ein von ihm zerbrochenes Fenster in die Räumlichkeiten und durchsuchte dort mehrere Schränke. Weiterhin soll der Einbrecher mithilfe eines Schraubendrehers versucht haben, eine verschlossene Tür aufzuhebeln, was ihm jedoch misslungen ist. Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe von zirka 50 Euro und ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 beim Polizeirevier in Bühl zu melden.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell