POL-MFR: (860) 54-jähriger Ernst F. aus Fürth vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Wassertrüdingen (ots) - Am Montagvormittag (12.08.2024) brach ein Brand im Bereich eines Strohlagers auf einem Hof in Obermögersheim bei Wassertrüdingen (Lkrs. Ansbach) aus. Es entstand hoher Sachschaden. Das Feuer brach gegen 09:30 Uhr in einer Halle aus, in der Stroh gelagert wurde. Der Brand breitete sich von der Halle rasch auf einen im Außenbereich unter einer Plane gelagerten, größeren Haufen Stroh sowie auf ...

mehr