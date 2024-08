POL-MFR: (858) Exhibitionist vor Kindern aufgetreten - Festnahme

Nürnberg (ots) - Während einer angezeigten Versammlung am Sonntagabend (11.08.2024) in der Nürnberger Innenstadt rief ein Außenstehender mutmaßlich volksverhetzende Parolen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Versammlung im Kontext des Nahost-Konflikts fand im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 18:45 Uhr in Form eines 'Schweigemarsches' statt. In der Königstraße auf ...

