Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfälle in Dortmund und auf den Autobahnen - mehrere verletzte Personen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0657

Auf den Straßen und Autobahnen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Dortmund kam es am Donnerstag (11. Juli) zu mehreren Unfällen, bei denen Menschen verletzt worden sind.

Gegen 17:20 Uhr stieg ein 20-jähriger Dortmunder auf der Braunschweiger Straße in sein geparktes Auto ein. Beim Ausparken verwechselte er aus bislang ungeklärten Gründen den Rückwärtsgang mit dem ersten Gang und fuhr nach vorne. Dabei fuhr er einen 46-jährigen Fußgänger aus Dortmund an und kollidierte anschließend mit der Hauswand. Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzten 46-Jährigen in ein umliegendes Krankenhaus.

Auf der Autobahn 44 bei Witten kam es gegen 6:20 Uhr zu einem Alleinunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 45-jähriger Mann aus Emmerich mit seinem BMW auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Dortmund. Bei regennasser Fahrbahn und mit vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Mann die Kontrolle über das Auto, stieß links gegen die Leitplanke und kam dann rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW kam dann in einem Gebüsch auf der Seite liegend zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten 45-Jährigen in ein Krankenhaus.

Ein weiterer Alleinunfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der Autobahn 46 in Richtung Hagen bei Arnsberg. Gegen 21:35 Uhr fuhr eine 23-jährige Frau aus Meschede mit ihrem Mercedes auf dem rechten Fahrstreifen. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug der Mercedes sich und kam auf der Seite letztendlich zum Stillstand. Die 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Bei den Unfällen auf den Autobahnen kam es für die Dauer der Unfallaufnahmen jeweils zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

