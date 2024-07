Polizei Dortmund

POL-DO: Bilanz zur gestrigen Fußballbegegnung in Dortmund: 50 Strafanzeigen und mehrere Ingewahrsamnahmen

Anlässlich des Fußballspiels Niederlande gegen England am Mittwoch (10. Juli 2024) während der EURO 2024 fanden sich weit über 100.000 niederländische und englische Fußballfans in Dortmund ein. Um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten, war die Polizei mit einer großen Zahl an Einsatzkräften präsent. Wir berichteten bereits in unserer Pressemitteilung mit der Lfd. Nr.: 0655: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5820599

Beide Fan Zonen waren bereits nach Beendigung des Fan Walks der Niederländer voll ausgelastet. Nach Schließung dieser Zonen kletterten einzelne Fans über die Zäune und gelangten unkontrolliert in die Public Viewing-Veranstaltungen. Die Personen blieben unerkannt. Während der Spielzeit kam es an mehreren Orten zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen niederländischen Fans aus Rotterdam und Utrecht (sog. Risk Fans). Fünf Utrechter lieferte die Polizei daraufhin ins Gewahrsam ein.

Drei Tatverdächtige im Alter von 31 bis 52 Jahren verkauften elektronische Tickets im Bereich der Strobelallee für das Fußballspiel. Sie erhielten das Geld für den Verkauf, vermeintlich erworbene Tickets wurden jedoch nicht versendet. Einsatzkräfte nahmen sie auf frischer Tat vorläufig fest. Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Betruges. Aufgrund des hohen Personalaufkommens und des Zuflusses zum Dortmunder Hauptbahnhof, regelte die Polizei den Verkehr und sperrte kurzfristig den Königswall.

Die Polizei zieht nach heutigem Kenntnisstand (11. Juli 2024, 12:00 Uhr) folgende Bilanz:

Hausfriedensbruch (8) Körperverletzung (22) Sachbeschädigung (1) Landfriedensbruch (2) Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz (4) Luftverkehrsgesetz (2) Betäubungsmittelgesetz (2) Betrug (1) Diebstahlsdelikten (2) Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte (4) Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte (1)

Bei diesen Straftaten wurden insgesamt 17 Personen leicht verletzt (davon 7 Polizeibeamte).

Die Summe der Sachschäden ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei nahm an dem Spieltag 23 niederländische und 3 englische Fans in Gewahrsam. Sie wurden mittlerweile wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Angesichts der hohen Besucherzahl am Mittwoch in Dortmund gab es im Vergleich zu Spielen in der Fußball-Bundesliga deutlich weniger Straftaten.

