POL-DO: Über 100.000 Fußballfans erwartet: Wichtige Hinweise der Polizei Dortmund zum morgigen Halbfinale der UEFA EURO 2024

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0653

Bei der letzten Partie der UEFA EURO 2024 in Dortmund zwischen den Niederlanden und England erwartet die Polizei Dortmund am morgigen Mittwoch (10. Juli) über 100.000 Fußballfans in der Stadt - der überwiegende Teil davon wird aus den Niederlanden kommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass der Anreise- und Individualverkehr aus den Niederlanden bereits in den Mittagsstunden beginnen könnte. Daher sind zahlreiche Verkehrsstörungen im gesamten Stadtgebiet, insbesondere im unmittelbaren Umfeld des "BVB Stadion Dortmund", der Fanzones (Friedensplatz und Westfalenpark) und deren Zufahrtsstraßen zu erwarten.

Ein dringender Appell der Polizei Dortmund richtet sich daher an alle Besucherinnen und Besucher, die sich anlässlich des morgigen Fußballspiels auf den Weg nach Dortmund machen: Bitte reisen Sie frühzeitig an. Bitte nutzen Sie dazu, soweit möglich, öffentliche Verkehrsmittel. Wenn Ihnen dies nicht möglich ist, planen Sie bitte unbedingt mehr Zeit für Ihre Routen ein.

Darüber hinaus bittet die Dortmunder Polizei die Dortmunder Bürgerinnen und Bürger, primär die Anwohnerinnen und Anwohner im Bereich der Innenstadt, um Verständnis, dass es morgen im Tagesverlauf auch zu Verkehrsbeeinträchtigungen "vor der eigenen Haustür" kommen kann. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die niederländischen Fans ihren Fanwalk ab dem Nachmittag mit bis zu 80.000 Menschen durchführen. Dieser wird über die bekannte Route von der Kampstraße aus über die Ruhrallee bis zum Stadion führen. Für die Sicherheit der Teilnehmenden, aber auch anderer Verkehrsteilnehmenden, wird es zu temporären Straßensperrungen kommen.

Nach aktuellen Erkenntnissen ist am morgigen Mittwoch mit einer Vollauslastung der Public Viewings in den Fanzones zu rechnen. Weitere Informationen hierzu Sie unter dem folgenden Link auf der Website der Host City Dortmund: https://www.dortmund.de/dortmund-erleben/uefa-euro-2024/

Die Polizei Dortmund ist gut vorbereitet auf das sechste und dann letzte Fußballfest der UEFA EURO 2024 in der Stadt und wird alles unternehmen, um die Sicherheit der Veranstaltung zu gewährleisten.

Die Polizei Dortmund bittet daher die Anhängerinnen und Anhänger der beiden Nationalmannschaften: Genießen Sie das friedliche und bunte Fußballfest in unserer Stadt. Bitte halten Sie sich an die geltenden Gesetze und Regeln. Das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen im öffentlichen Raum und im Stadion ist in Deutschland grundsätzlich verboten. Damit gefährden Sie nicht nur sich, sondern auch andere Menschen und begehen möglicherweise sogar eine Straftat wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

