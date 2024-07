Polizei Dortmund

POL-DO: Auto erfasst Fußgänger: Polizei sucht Zeugen nach Flucht auf der Stahlwerkstraße

Dortmund (ots)

Auf der Stahlwerkstraße in Dortmund erfasste ein unbekannter Autofahrer mit einem schwarzen Opel einen 67-jährigen Fußgänger und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Fahrer machen können.

Der Fußgänger überquerte am 30. Juni 2024 um 17 Uhr zunächst die Borsigstraße und blieb an einem Fußgängerüberweg kurz stehen, um in die Stahlwerkstraße zu gehen. Der Opel hielt an, so dass der 67-Jährige glaubte, dass der Fahrer ihn vorbeigehen lassen wollte.

Als der Dortmunder die Straße überquerte, fuhr der Opel an und erfasste den Mann, der dann stürzte und sich verletzte. Der Opel-Fahrer stieg aus, erkundigte sich in gebrochenem Deutsch nach dem Zustand des Fußgängers und fuhr davon. Der inzwischen verständigte Rettungsdienst versorgte den Fußgänger.

Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht. Bisherige Ermittlungen führten nicht zur Identität des Fahrers. Die Beschreibung: 1,70 großer Mann, etwa 50 Jahre alt, übergewichtig. An dem schwarzen Opel (vermutlich ein neueres Modell) war ein Dortmunder Kennzeichen angebracht.

Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 0231/132 2321.

