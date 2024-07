POL-DO: Bereitschaftspolizei stellt Tatverdächtige nach Raubüberfall

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0647 Trickbetrüger haben in einem Mehrfamilienhaus in der Sennestraße in Dortmund-Körne am 4. Juli (Donnerstag) gegen 14:30 Uhr einen mittleren fünfstelligen Betrag aus der Wohnung eines älteren Ehepaares gestohlen. Die Polizei sucht jetzt dringend Zeugen und warnt vor der Masche. ...

mehr