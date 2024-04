POL-NB: Zwei Messer-Vorfälle kurz hintereinander

Neustrelitz (ots) - An bisher vier bekannten Orten in Neustrelitz wurden heute Morgen Aufkleber und Schmierereien mit rechtsorientierten Inhalten festgestellt. Sie befanden sich an der Mensa des Gymnasiums und am Gymnasium selbst sowie am SPD-Wahlkreisbüro in der Strelitzer Straße 37 und an der Innenseite der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Twachtmannstraße. Auf den Aufklebern bzw. Schriftzügen war ...

mehr