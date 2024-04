Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Aufkleber und Geschmiere - Zeugenaufruf

Neustrelitz (ots)

An bisher vier bekannten Orten in Neustrelitz wurden heute Morgen Aufkleber und Schmierereien mit rechtsorientierten Inhalten festgestellt. Sie befanden sich an der Mensa des Gymnasiums und am Gymnasium selbst sowie am SPD-Wahlkreisbüro in der Strelitzer Straße 37 und an der Innenseite der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Twachtmannstraße.

Auf den Aufklebern bzw. Schriftzügen war unter anderem zu lesen: "Islamisierung stoppen", "Deutsche Jugend voran", " Ausländer raus", "Zecken vergasen" und "Good Night left Side".

Ein Großteil der Schriftzüge und Aufkleber wurden bereits vor Eintreffen der Polizei durch die Objektverantwortlichen beseitigt.

Wer im mutmaßlichen Tatzeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen an den genannten Orten auffällige Personen wahrgenommen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier Neustrelitz unter 03981 / 258 224 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

