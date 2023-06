POL-EU: Trotz Hund: Versuchter Diebstahl aus Pkw

Euskirchen (ots) - Am Dienstag den 13. Juni um 23.31 Uhr wurden der Polizei durch einen Zeugen mehrere Schussabgaben im Bereich von einem Feld an der Nordstraße gemeldet. Bei dem Eintreffen der Polizeibeamten versuchte ein 18-Jähriger aus Euskirchen und ein 22- Jähriger aus Nettersheim zu flüchten. Beide Personen konnte jedoch von den Beamten in einem Vorgarten gestellt werden. Während der Flucht schmiss der 22-Jährige eine Waffe in eine angrenzende Hecke. Die Waffe ...

