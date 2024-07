Polizei Dortmund

POL-DO: Vorspielphase beendet: Fanwalk mit 100.000 Menschen friedlich verlaufen - Polizei Dortmund ist weitgehend zufrieden

Dortmund (ots)

Kurz nach Anpfiff der Halbfinalpartie in Dortmund zwischen den Niederlanden und England bei der UEFA EURO 2024 zieht die Polizei Dortmund eine vorläufige Bilanz. Weit über 100.000 Menschen halten sich aktuell in Dortmund auf, allein am Fan Walk in Richtung Stadion nahmen rund 100.000 Menschen teil. Insgesamt herrscht eine friedliche Stimmung in der Stadt - das Gros der Menschen genießt das Fußballfest.

Schon in den Vormittagsstunden waren zehntausende Niederländer individuell mit dem Auto und der Bahn angereist, zusätzlich reisten zahlreiche Gruppen in Bussen an. Dies sorgte für massive Verkehrsstörungen in Dortmund - nicht nur auf der Autobahn, sondern vor allem im Stadtgebiet.

Der Fan Walk zum Stadion mit polizeilicher Begleitung begann pünktlich um 16:30 Uhr und lief von der Kampstraße über die Kleppingstraße, die Ruhrallee bis hin zur Maurice-Vast-Straße und schlussendlich zum BVB Stadion Dortmund. Nach knapp zwei Stunden war der Fan Walk in Gänze am Stadion angekommen. Hierbei kam es vereinzelt zum Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen - abgesehen davon blieb es friedlich.

Die Fan Zones Friedensplatz und Westfalenpark waren bereits um 18 Uhr vollends ausgelastet, daher wird es auch nach Einschätzung der Polizei Dortmund noch zu einer erhöhrten Personenaufkommen im Bereich der Innenstadt kommen.

An drei Lokalitäten kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Personengruppen aus den Niederlanden und aus England. Dabei sind auch Gegenstände, unter anderem Flaschen, geworfen worden. Polizeikräfte waren schnell vor Ort, um weitere Eskalationen zu verhindern. Die polizeilichen Maßnahmen sind noch nicht gänzlich abgeschlossen, sodass über die Anzahl von Verletzten, Ingewahrsamnahmen oder Festnahmen aktuell noch keine Aussage getroffen werden kann.

Grundsätzlich blickt die Polizei Dortmund auf eine weitgehend friedliche Vorspielphase zurück. Die Polizei Dortmund appelliert an die Fußballfans, auch während und nach dem Spiel friedlich zu bleiben.

