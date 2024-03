Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Korrektur: Vorsicht bei Handwerkerdiensten

Finnentrop (ots)

In der Zeit von Samstag (16. März) bis Dienstag (19. März) haben angebliche Handwerker Reinigungsarbeiten am Haus eines 70-Jährigen in der Grünebachstraße in Hülschotten durchgeführt.

Bei der Anzeigenaufnahme gab der 70-Jährige an, dass er zunächst auf einen Werbeprospekt aufmerksam geworden war. Er habe daraufhin telefonisch einen Termin vereinbart, um mögliche Arbeiten durchführen zu lassen. Anschließend einigten sich die Vertragsparteien auf einen Preis und eine Leistung. Dabei sollte die Arbeit vor Ort und in bar bezahlt werden. Am Montag waren die Arbeiten zunächst beendet. Damit war der Auftraggeber jedoch nicht zufrieden. Als am darauffolgenden Tag Mitarbeiter des Unternehmens zur Nachbesserung eintrafen, alarmierte er die Polizei. Er vermutete, dass es sich bei den Arbeitern um Betrüger handeln könnte.

Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen Leistungsbetrugs und fertigte eine entsprechende Anzeige. Die Ermittlung unter Einbezug des Ordnungsamtes sowie des Zolls dauern an.

Folgende Verhaltenshinweise sollten Bürgerinnen und Bürger bei der Beauftragung von Handwerkerdiensten beachten, um unseriöse Handwerkerdienste zu erkennen:

- Wenden Sie sich an örtliche Anbieter. - Vergleichen Sie die Preise. - Vereinbaren Sie einen Festpreis. - Schildern Sie dem Handwerkerdienst genau, was passiert ist. - Definieren Sie, was genau gemacht werden soll. - Achten Sie auf Zuschläge (Anreise, Feiertags- oder Abendzuschläge). - Zahlen Sie nur, was Sie vereinbart haben. - Bitten Sie den Handwerkerbetrieb, eine Rechnung auszustellen.

Weitere Tipps zum Umgang mit Handwerkernotdiensten erhalten Interessierte auf der Internetseite der Polizei: (https://polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-unserioese-handwerkerangebote-oder-zahlungskartenbetrug) oder der Verbraucherzentrale NRW (https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/kundenrechte/schluesseldienste-tipps-gegen-ueberzogen-hohe-rechnungen-6687).

