POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Heidelberg (ots) - Am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr fuhr ein 40-jähriger Pedelec-Fahrer auf dem Gutachweg in Richtung des Elsenzwegs. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen dürfte der Radfahrer aufgrund seines Handys abgelenkt gewesen sein und übersah dabei einen am Fahrbahnrand stehenden Opel. Am PKW entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Das Pedelec wurde leicht beschädigt. Hier liegt die Schadenshöhe ...

mehr