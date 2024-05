Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Antiquitätengeschäft - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und Donnerstagmorgen, 9:30 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Antiquitätengeschäft in der Augustaanlage ein. Die Unbekannten öffneten gewaltsam die Haupteingangstür, um in die Geschäftsräume zu gelangen. Insgesamt wurden Wertgegenstände im Gesamtwert von 15.000 Euro entwendet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 in Verbindung zu setzen.

