Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ermittlungen nach Körperverletzung

Kehl (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 17 Uhr zu einer Körperverletzung an einer Bushaltestelle in der Hauptstraße. Die 15-jährige mutmaßliche Täterin soll mehrfach auf eine andere Jugendliche eingeschlagen haben und diese dabei verletzt haben. Die 15-Jährige sieht nun einer Strafanzeige entgegen. /ha

