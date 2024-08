POL-HH: 240804-1. Vermisstenfahndung nach 53-Jährigem aus Hamburg-Rahlstedt

Hamburg (ots) - Tatzeit: 31.07.2024, 17:42 Uhr Tatort: Hamburg-Eißendorf, Weusthoffstraße Gestern Nachmittag kam es in Eißendorf zu einem versuchten Tötungsdelikt an einem 45-jährigen Mann. Der Tatverdächtige musste sich heute vor einem Haftrichter verantworten. Nach ersten Erkenntnissen hatte sein 19-jähriger Stiefsohn den Geschädigten in ihrer gemeinsam ...

mehr