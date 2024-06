POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots) - Universitätsviertel - Am Sonntag (09.06.2024), zwischen 01.00 Uhr und 11.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein geparktes Auto in der Lilienthalstraße. Der unbekannte Täter schlug eine Fensterscheibe des geparkten Toyota ein. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Herrenbach - Am Sonntag (09.06.2024), zwischen 20.30 Uhr und 23.00 Uhr, beschädigte ein bislang ...

mehr