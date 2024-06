Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autos im Stadtgebiet beschädigt

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Am Sonntag (09.06.2024), zwischen 01.00 Uhr und 11.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein geparktes Auto in der Lilienthalstraße.

Der unbekannte Täter schlug eine Fensterscheibe des geparkten Toyota ein. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Herrenbach - Am Sonntag (09.06.2024), zwischen 20.30 Uhr und 23.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter fünf geparkte Autos in der Herrenbachstraße und in der Heinestraße.

Der unbekannte Täter schlug bei den geparkten Autos jeweils die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite ein. Es entstand ein Gesamtschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell