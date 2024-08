POL-HH: 240801-2. Nachmeldung: Radfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall in Hamburg-Bramfeld

Hamburg (ots) - Zeit: 03.08.2024, 08:00 Uhr bis circa 17:00 Uhr; Ort: Hamburger Innenstadt Am Samstag findet anlässlich des "Christopher Street Day 2024" die jährlich wiederkehrende Parade mit bis zu 250.000 erwarteten Teilnehmenden statt. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen. In diesem Jahr sieht die Planung des Veranstalters vor, dass sich die Teilnehmenden ab 08:00 Uhr am Mundsburger Damm versammeln und ...

